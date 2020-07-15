Gerede protokolünden Kalu Ailesine ziyaret

Haber: BMA

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla ülke genelinde organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri Gerede’de; 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu’nun ailesinin ziyaret edilmesi ile başladı. Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve protokol üyeleri 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit düşen Fatih Kalu’nun ailesini ziyaret etti.

“VATAN İÇİN BİR DEĞİL, BİN FATİH FEDA OLSUN”

Ziyarette konuşan Şehit Fatih Kalu’nun babası Erdal Kalu, “Sayın Kaymakamımız Cengiz Ünsal ve Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Allar ilçemizde 15 Temmuz programlarını çok güzel icra ediyorlar, kendilerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oğlum Fatih, vatanı memleketi için şehit oldu, bu Vatan için bir değil, bin Fatih feda olsun” dedi.

Ziyaret, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yaptığı duanın ardından sona erdi.