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09 Nisan 2017 Pazar
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    • Gerede rekora hazırlanıyor

    Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar 16 Nisan halk oylaması ile ilgili çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

    09 Nisan 2017 Pazar 10:34
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    Gerede rekora hazırlanıyor

    Haber: BMA

    Referanduma sayılı günler kala Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bir taraftan yerel yönetim sorunlarını çözüme kavuşturma çabasında olan Belediye Başkanı Mustafa Allar, öte yandan yaklaşan halk oylaması için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni Anayasa konularında bilgilendirmelerde bulunuyor.

    Halk oylaması için son haftaya girilirken deri sanayi bölgemizdeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlara “Neden Evet” denilmesi gerektiğini anlatan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, yeni sistemde ülkenin geleceği için faydalı değişikliklerin olduğunu belirterek, ”16 Nisan günü yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ederek, yeni sistemdeki değişiklikler konusunda bilgilendirmelerde bulunarak neden evet dememiz gerektiğini anlatıyoruz. Bugüne kadar her seçimde olduğu gibi bu referandumda da “EVET” diyerek Gerede’nin rekor kıracağından endişemiz yok, lakin biz istiyoruz ki Geredemiz Türkiye’de ilk üçe girsin. Devletimiz bizlere bir söz verdi halk oylaması sıralamasında ilk üçe giren yerlere istediği herhangi bir büyük projeyi gerçekleştirme sözü verdi. İnşallah biz bunu başarırsak sizlerin de desteğini arkamıza alarak hiçbir kapıdan boş dönmeyeceğiz. Bu sebeple 16 Nisanda yapılacak olan referandumda sizlerin desteğine daha çok ihtiyacımız var. Koalisyonsuz geleceğe emin adımlarla yürüyen bir Türkiye için, istikbalimiz için, istiklalimiz için, istikrarımız için ve ilçemiz için tüm hemşehrilerimi “EVET” demeye davet ediyorum” diye konuştu.

     

     

     

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Belediye, Başkanı, Mustafa, Allar

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