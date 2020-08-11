Gerede sallandı

Haber: N. Halid Altundal

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) verilerine göre ilimiz Gerede ilçesine bağlı Aktaşkurtlar köyünde bir deprem meydana geldi. Saat 02.05’te yerin 5 kilometre derinliğinde 2.6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkmadı.

11 Ağustos’ta Gerede’de AFAD verilerine göre ise saat 05.49’da yerin 6 kilometre derinliğinde 1.9 büyüklüğünde ve saat 07.35’te yerin 7 kilometre derinliğinde 1.1 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha meydana geldi.