Gerede Şehir Stadyumu ve çevresi ışıl ışıl oldu



Haber: BMA

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü’nün Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünden elde ettiği 1 milyon 400 bin TL ödenek ile yapımına başlanılan Şehir Stadındaki çalışmalar geçtiğimiz aylarda tamamlanıp hizmete girmişti.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, stadyum ve çevresini kullanan ilçe halkının; gündüz ve akşam saatlerinde spor yapması ve spor yaptıkları esnada güvenliğini düşünerek stadyum içinde ve çevresi için verdiği talimat ile ışıklandırma çalışması hızlı bir şekilde tamamlandı.

“HEMŞERİLERİME SPOR DOLU GÜNLER DİLİYORUM”

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “AK Parti Bolu Milletvekilimiz Fehmi Küpçü’nün girişimleriyle; Stadyumumuzun tel örgüleri yenilendi, drenaj, zemin alt yapı düzenlemesi ve sentetik çim döşenmesinin yanı sıra, şehir stadyumumuzun içine çim yüzeyli tartan pisti geçtiğimiz aylarda yapılıp hemşerilerimizin hizmetine sunmuştuk. Ayrıca kendi bütçemizden de asfaltlama yaptık, spor aletleri koyduk, çocuklar için oyun grupları koyduk. Sıcaklıkların artması ile beraber ilçe stadımızda ve çevresinde hemşerilerimiz spor yapmaya başladı. Geç saatlerde işten çıkan ve akşam saatlerinde havanın serinlemesini bekleyip spor yapmak isteyen hemşerilerimiz için stadyum içinde ve çevresinde ışıklandırma çalışması yaptık. Hemşerilerime spor dolu sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Stadyum içinde ve çevresinde spor yapan ilçe halkı ise gerçekleştirilen çalışmalar dolayısıyla Başkan Mustafa Allar’a teşekkür ettiler.