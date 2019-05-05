Gerede sıcak aş dağıtımına devam edecek

Haber: BMA

On bir ayın sultanı Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Gerede Belediyesi organizesiyle yapılan ve geleneksel hale gelen, yaklaşık 500 aile/2000 kişinin yararlandığı sıcak aş dağıtımları bu Ramazan da devam ediyor. Hayırseverlerin katkıları ile yemekler; Belediye Aşevi’nde belediye aşçıları tarafından pişirilerek sefer taslarıyla dağıtılacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar her yıl olduğu gibi bu yıl da veren el ile alan eli buluşturmak için hazırlıklarımızı tamamladıklarını belirterek, “Manevi duyguların yoğunlaştığı bu mübarek ayda ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinde tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu vesile ile şimdiden Mübarek Ramazan Ayının ilçemize, ülkemize ve tüm İslam Âlemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum. Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen organizasyonumuza katılmak isteyen hayırsever vatandaşlarımız Belediyemizle irtibata geçerek sıcak aş kampanyasına katılabiliyorlar. Şu ana kadar 23 akşam doldu. Her bir hayırseverimize o günün listesini önceden veriyoruz onlarda hangi marketten alışveriş yapıyorsa malzemeleri bize bir gün öncesinden teslim ediyorlar. Bir günlük mutfak masrafı 10 bin ile 15 bin TL arasında. Şimdiden tüm hayırseverlerimize ihtiyaç sahipleri adına teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin, Allah kendilerinden razı olsun” dedi.