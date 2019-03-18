Gerede suyu, Ankara’ya ulaştı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Gerede suyunu Ankara’ya taşıyan isale hattının vanasını açtı. Yıllardır süren inşaat tamamlandı. Ankara halkı artık Gerede suyu içecek.

Gerede suyu, Ankara’ya ulaştı


Haber: Esra Öztürk

Özhaseki, dün Çamlıdere Barajı’nda incelemelerde bulunarak Bolu Gerede’den baraja taşınan suyun Ankara’ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı. Kesikköprü tarafındaki barajdan, Kızılırmak’tan gelen suyun artık Ankara’ya verilmeyeceğini anlatan Özhaseki, “Bir iki gündür Çamlıdere Barajı’nda biriken, Gerede’den gelen memba sularımız Ankara’ya verilmeye başlandı. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir. Ankaralı hemşerilerimize otobüs fiyatı en ucuz ne ise onu sağlamaya çalışacağız, ekmek fiyatlarında en ucuz ve en kaliteli ne ise ekmeği öyle yedirmeye çalışacağız. Su fiyatlarını yine takip edeceğiz. Belediyenin buradan para kazanması söz konusu olamaz. Maliyetleri en alt limitte tutarak Ankaralılar için fiyat tarifesini bu şekilde belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gerede ilçemizden Ankara Çamlıdere Barajına su taşıyan tünellerin inşaatı beş yıldır devam ediyordu. İnşaat çalışmaları bu yılbaşında tamamlandı ve sutaşıma hatlarından Çamlıdere Barajına su terfi işlemi başlatıldı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Metin, “Türkiye’de örnek bir tesis olacak”
Metin, “Türkiye’de örnek bir tesis olacak”
  1. Bolu

banner133

banner128

banner129

banner124