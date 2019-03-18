Gerede suyu, Ankara’ya ulaştı



Haber: Esra Öztürk

Özhaseki, dün Çamlıdere Barajı’nda incelemelerde bulunarak Bolu Gerede’den baraja taşınan suyun Ankara’ya ulaşmasını sağlayan vanayı açtı. Kesikköprü tarafındaki barajdan, Kızılırmak’tan gelen suyun artık Ankara’ya verilmeyeceğini anlatan Özhaseki, “Bir iki gündür Çamlıdere Barajı’nda biriken, Gerede’den gelen memba sularımız Ankara’ya verilmeye başlandı. Herkes çeşmelerini açıp gönül rahatlığıyla içebilir. Ankaralı hemşerilerimize otobüs fiyatı en ucuz ne ise onu sağlamaya çalışacağız, ekmek fiyatlarında en ucuz ve en kaliteli ne ise ekmeği öyle yedirmeye çalışacağız. Su fiyatlarını yine takip edeceğiz. Belediyenin buradan para kazanması söz konusu olamaz. Maliyetleri en alt limitte tutarak Ankaralılar için fiyat tarifesini bu şekilde belirlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Gerede ilçemizden Ankara Çamlıdere Barajına su taşıyan tünellerin inşaatı beş yıldır devam ediyordu. İnşaat çalışmaları bu yılbaşında tamamlandı ve sutaşıma hatlarından Çamlıdere Barajına su terfi işlemi başlatıldı.