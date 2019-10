Gerede tek yürek oldu

Haber: BMA

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından güvenli bölgenin terörden arındırılması için Suriye’nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtına tüm Türkiye’de olduğu gibi Gerede’den de destek geldi. İlçede Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla tüm Gerede tek yürek olurken, Geredeliler bir kez daha sen, ben demeden Mehmetçiğin yanında olduklarını gösterdiler.

Cuma namazından sonra Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Siyasi Parti Başkanları ve Yöneticileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ve yediden yetmişe Geredeli vatandaşlar Barış Pınarı Harekatına destek için Cumhuriyet Meydanında buluştu. Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşün ardından, tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması sonrası Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından Gerede adına ortak basın açıklaması yapıldı.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın yaptığı ortak basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başkomutanımız Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın emri ile 09 Ekim saat 16.00’da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtının ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Türkiye, Barış Pınarı Harekâtı ile sınırlarını teröristlerden arındıracak, mülteciler için güvenli bölge oluşturacak, bu güvenli bölgelere mültecilerin dönüşlerini sağlayacaktır. Ülkemizin hedefi, bölgenin barış ve huzurunu sağlamaktır. Açık ve net olarak ifade ediyoruz ki bu bir savaş değildir. Devletimizin karşısında bulunanların hepsi teröristtir. Barış Pınarı Harekâtı’na karşı açıklamalar yapan Avrupa Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası aktörleri, insanlık adına daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Kendi çıkarları dışında hiçbir konuda birlik olamayan bu yapıların, Türkiye karşıtlığında ve mazlum coğrafyalardaki zulümlere sessiz kalmada birlik olmaları manidardır. Türkiye’nin ve bölgemizin huzuru ve istikrarı için hayati önem taşıyan Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin hem ülkemiz içerisinde hem de uluslararası platformlarda yapılan ve terör örgütlerinin propagandasını amaçlayan tüm açıklamaları reddediyoruz. Ülkemiz, herhangi bir fiziki operasyona girişilmeden sorunun çözülmesi için gereken tüm diplomatik çabaları dünyanın gözü önünde sergilemiştir. Ancak gelinen noktada harekât kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu minvalde, yerel ve uluslararası tüm taraflardan Türkiye’nin meşru müdafaa hakkına, bölgeye kazandırmayı hedeflediği barış ve huzur ortamına ve milyonlarca mültecinin yeniden vatanlarına kavuşturulması gibi ulvi bir gayeye destek olamıyorlarsa dahi saygı duymalarını beklemek hakkımızdır. Şehitler tepesi hiç boş kalmayacak. Hak için, hakikat için, ülkemize ve milletimize hizmet için mücadeleye devam edeceğiz. Son nefesimize, gücümüzün son takatine kadar bu yoldan dönmeyeceğiz. En büyük hesabın Allah’ın hesabı olduğu inancıyla bize dayatılan değil doğru bildiğimiz yolda yürümekte kararlıyız. Atamız Dede Korkut’un dediği gibi: ‘Yer ve gök, yerdekiler ve göktekiler ve Yüce Allah şahit olsun ki; sen er oldukça, yiğit oldukça, adam oldukça ve senden olanlar, senin yanındakiler böyle oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez.’ Evet, biz dik durursak, sağlam durursak, bir ve beraber olursak, Allah’ın izniyle kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Harekâtın başladığı andan itibaren Milletimizin feraseti, Devletimizin Dik Duruşu, Ordumuzun kısa sürede hedeflenen yerlere girmesi vesilesi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyet alelacele Türkiye’ye gelerek bir mutabakat yapmak istedi. Uzun süren görüşmelerin ardından açıklanan mutabakata göre; Türkiye en başından beri müdafaa ettiği tüm taleplerini kabul ettirerek masadan kazançla kalkmıştır. 13 maddelik metne göre okuyacağım şu 3 madde bile zaferimizi teyit etmektedir.

Her iki taraf; YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dâhil, Türkiye’nin milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır. Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.

Türk tarafı Barış Pınarı Harekâtı’na, güvenli bölgeden YPG'nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekâtı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır. Mutabakat metnine baktığımızda Amerika an itibari ile bütün isteklerimizi kabul etti. Ancak verilen süre içerisinde gereği yapılmaz ise ordumuz hazır durumda. Bu mutabakat metni sahada kazanan Türkiye’nin masada da kazandığını göstermektedir. Biz Devletimize güveniyoruz ve yanındayız. Bu zafer saha da büyük bir başarı örneği sergileyen Mehmetçiklerimizin ve Baş Komutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ındır. Bu duygularla Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde ve diğer yerlerde kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimize, kınalı yavrularımıza, Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Gerek sivil gerek asker tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, Gazilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Allah şanlı ordumuzu daima muzaffer eylesin!

Mekke'den iman, Anadolu'dan aşk almışız

Elimizde bayrağımız, dilimizde tekbirimiz

Peygamberin kavline fedadır canımız

Korkma buyruğudur rehberimiz

Haktan çağrısından korkmayan orduyuz

Sınırlarımızda kanla vatan yazıldı

Böyle bir destan ki bu aşar afakı

Haykırır Cudi'den Kandil'ine dağları

Açılır El Bab'ından Afrin'ine ovaları

Ölümü öldürenlere göndeririz selamı

Tek millet, tek bayrak zülfikar olsun

Tek vatan tek devlet payidar olsun

Hedef Kızılelma herkese aşikar olsun

Akif'in "Korkma" nidası bize didar olsun

Korkusuz ordumuz bunu arşa duyursun

Boşuna heveslenmeyin; işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız

Bu da herkese Ayan olsun.”

Program, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu’nun yaptığı duanın ardından Gerede Cumhuriyet Meydanından “Mehmetçik Selamı” ile sona erdi.