Gerede teşkilatları delege seçimi tamamlandı

Haber: N. Halid Altundal

Cuma günü başlayan Gerede İlçe Başkanlığının delege seçimleri Pazar günü sona erdi. Delege seçimleri nedeniyle Gerede ilçe Teşkilatını ziyaret eden AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti Bolu Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ve Gerede İlçe Koordinatörü İl Başkan Yardımcısı Sabri Gökdemir burada AK Parti Gerede İlçe Başkanı İsmail Çetin, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Partililer ile bir araya geldi.

Yoğun katılımın yanı sıra bir bayram havasında başlayan delege seçimleri hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Bolu Teşkilatları olarak 29 Kasım 2019 günü başlayan delege seçim takviminin 15 Aralık 2019 günü sona ereceğini söyledi.

Bugüne kadar; Dörtdivan, Yeniçağa, Seben, Kıbrıscık, Taşkesti ilçe ve belde seçimlerinin tamamlandığını söyleyen Doğanay; “Bugün Gerede ilçemizin delege seçimini gerçekleştirmek için buradayız. 7 Aralık Cumartesi günü de Merkez ilçemiz, Mudurnu ve Göynük ilçe teşkilatlarımızın delege seçimleri yapıldı. Son olarak da 14 Aralık Pazar günü Mengen İlçe Teşkilatımızın delege seçimini yaparak, Genel Merkezimizin açıkladığı takvim sürecinde delege seçimlerimizi bitirmiş olacağız. Delege seçimlerimizin öncelikle ülkemize, ilimize ve Partimize hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Akabinde de ilçe kongrelerimizi yaptıktan sonra İl Kongremizi yine Genel Merkezimizin belirlediği takvim içinde gerçekleştireceğiz. Son olarak da Genel Merkez büyük kongremizi de yaparak Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde AK Parti kadroları olarak emin adımlarla ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacağız” dedi.