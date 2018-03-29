Haber: BMA

Başbakanı Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bakanlar ve TOBB Başkanı M.Rifat Hizarcıklıoğılu’nun katıldığı Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünya ülkeleri 'bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz" dedi.​ Hisarcıklıoğlu, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tanıtım toplantısındaki konuşmasında, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Yatırım olmadan zenginlik, istihdam, iş ve aş olmayacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Hepimiz Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasını, daha fazla yatırım çekmesini, daha zengin olmasını istiyoruz. Biz birlikte daha güçlü olduğumuzu, Türkiye'yi daha ileriye taşıyabileceğimizi çok iyi biliyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, yatırım ortamının iyileştirilmesine ilişkin reform çalışmaları için tüm bakanların çok büyük gayret sarf ettiğini ifade ederek, "Türk özel sektörü olarak hepinizle gurur duyuyoruz. Şirketlerimizin, KOBİ'lerimizin ayağına pranga olan birçok konuyu bu reformlarla çözüme kavuşturuyorsunuz. Dünya ülkeleri 'bir tane yatırım ortamı reformunu nasıl yapacağız' diye düşünürken, hükümetimizin kararlı adımlarıyla biz 100 reformu birden hayata geçiriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti hükümetleri döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türk özel sektörünün şahlanışına şahit olduklarını belirten Hisarcıklıoğlu, Binali Yıldırım'ın da hem bakanlığı hem de başbakanlığı döneminde özel sektörün çalışmalarına destek verdiğini kaydetti.

"Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir"

Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'ın desteği ve gerçekleştirdiği reformlar ile iş dünyasının kendisine daha fazla güvendiğinin altını çizerek, "Şunu çok iyi biliyoruz. El ele verdiğimizde ülkemiz, her sorunu aşacak, hak ettiği yere gelecektir, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girecektir." ifadesini kullandı.

Yabancı yatırımcılara da yatırımlarını Türkiye'de hayata geçirmeleri çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ile çalışmanın Türk iş dünyası için çok önemli bir şans olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "Başbakan Yardımcımız Sayın Recep Akdağ sağ olsun kendisini bu reform paketine adadı. Ekonomi Bakanlığımızın ve Müsteşarının sekretaryasında çok önemli bir reform hayata geçti ama sadece YOİKK'te değil, ekonomimize ilişkin birçok alanda çok önemli adımlar atılıyor. Ben bu kapsamda sadece YOİKK platformunda değil, KDV, taşınır rehni, Ar-Ge ve patent gibi birçok alanda ardı ardına reformları hayata geçiren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize Türk özel sektörü adına şükranlarımı sunuyorum.""İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır" düsturunu benimsediklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bundan sonra da devletin kendilerine verdiği her görevde Türk özel sektörü adına çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Başbakan Yıldırım

Başbakan Binali Yıldırım da bu yıl sonuna kadar vatandaş-devlet arasındaki her türlü işin e-devlet üzerinden yapılacağını belirterek, "Bürokrasiyle, bürokratla karşı karşıya gelmeden her işinizi yapabilirsiniz. Yani bürokrasi 'tuş' oluyor, tuşa basacaksınız işinizi yapacaksınız" dedi.Yıldırım, yatırımla ilgili alınan kararların ve tedbirlerin tanıtımının yapılacağını söyledi.

Yatırım Koordinasyon Kurulu'nun 2017-2018 yıllarını kapsayan reformlarının hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, paketin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde sekretarya görevini yürüten Ekonomi Bakanlığına ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a, özel sektör temsilcilerine, TOBB'a, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm katkısı bulunan kurumlara teşekkürlerini iletti.

Yıldırım, girişimcilere, şirketlere ve yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlanmasının lütuf değil görev olduğunu vurguladı.

"2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira vereceksiniz"

Şirket kurmayla ilgili bir örnek veren Yıldırım, "Bunu burada söylememde bir beis yok. TOBB Başkanı Rifat Bey'e biz ilk defa iktidara geldiğimizde, 'Şirket kurulumu nasıldı?' dedim. 'Siz iktidara geldiğinizde bir ayda şirket kuruyorduk, Ankara'ya da özel adam gönderiyorduk ama şimdi bir saati geçmiyor.' dedi. Aslında daha da kısalabilir ama bir günde şirketinizi kuruyorsunuz, 'Bismillah' deyip işe başlıyorsunuz, fatura kesebiliyorsunuz, bu ciddi bir ilerlemedir" diye konuştu.

Yıldırım, artık şirket kurmak için il ve ilçelerde ticaret sicil müdürlüklerine başvurulacağını bildirerek, "Daha önce noterlere de gidiliyordu. Şimdi artık ticaret sicil müdürlerinde bu iş yapılacak. Bunun ne faydası var? 2 bin 250 lira veriyordunuz, şimdi 650 lira vereceksiniz, en büyük faydası bu. Maliyeti 3'te birinin altına düştü. Bu önemli bir unsur, biraz noterlerimiz üzüldü ama onlara yapacak iş her zaman var." dedi.