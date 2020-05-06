Gerede TSO üyelerine ‘Nefes Kredisi’

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve TOBB'ye bağlı oda ve borsalara kayıtlı üyelerin yaralanabileceği Nefes Kredisi konusunda partner olan Denizbank Bolu Şubesi ile protokol yapılarak kredinin detayları konusunda Gerede Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Yüksel Denizbank Bolu Şube Müdürü Yavuz Ergün Gölyüzü şube Müdürü Dinçer Yavuz Gerede TSO'da bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Önceki yıllarda üyelere destek olmak amacıyla 3 kez yapılan "Nefes Kredisi"nin 4.ncüsü koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltarak üyelere bir nebzede olsa nefes aldırmak için Denizbank aracılığıyla kullandırılacak. Nefes kredisi TOBB ve oda borsaların birikimlerinin bir araya gelmesi ile oluşturuldu. Toplamda 6 milyar lira destek sağlanacak Nefes Kredisinde ödemeler 2021 yılı Ocak ayında başlayacak. Ekonominin yavaşladığı ve bazı sektörlerde işyerlerinin üretim ve hizmetlerine ara vermek zorunda kaldıkları bir dönemde üyeler için önemli bir imkan olduğunun altını çizen Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kaşka ve Denizbank Bolu Şube Müdürü Yavuz Ergün ve Gölyüzü şube Müdürü Dinçer Yavuz görüşme sonrasında kredi detayları hakkında açıklamalarda bulundular.

KREDİ TAKSİTLERİ 2021 YILINDA ÖDENMEYE BAŞLAYACAK

Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Nefes Kredisi'nde işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kaynak aktarılacak. 2020 yılının tümünde anapara ya da faiz ödemesinin yapılmayacağı Nefes Kredisi, 2021 yılında 12 eşit taksitle ödenecek. Yüzde 7,5 faizle verilecek kredi maksimum elli bin lira olacak. Denizbank'ın aracılık ettiği Nefes Kredisi'nde, Kredi Garanti Fonu (KGF) Hazine desteğiyle kefil olacak. Coronavirüs nedeniyle zor günler geçiren üyelerimize elini taşın altına koyarak Kobilerin yanında olan Denizbank’a özellikle teşekkür ederiz. Denizbank bu sıkıntılı süreçte üyelerimizin yanında olan tek özel banka oldu. Koronavirüs salgın sürecinde üyelerden gelen talepleri anında TOBB basta olmak üzere ilgili mercilere ilettik iletmeye devam ediyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve bakanlarımızla koordineli bir şekilde video konferans görüşmelerimiz devam ediyor. süreçte gecesini gündüzüne katan ve her sorunumuzu çözmeye çalışan TOBB başkanımız sayın M. Rifat Hisarcıklıoğluna ayrıca camiamız adına teşekkür ederiz dedi. Kredi kapsamında ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde hazırlanan Nefes Kredisi üyelerimizden; 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler 50 bin lira, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olanlar da azami 100 bin lira kredi kullanabilecek” dedi.

Kaşka Nefes Kredisi ile ilgili detayları da açıklarken “Üyelerimizin kullanacağı kredi 2020 yılı sonuna kadar anapara ve faiz ödemesiz, 2021 yılı 12 ay eşit taksitli geri ödemeli toplam en fazla 20 ay vadeli olacaktır. Kullandırılacak kredinin brüt faiz oranı yıllık % 7,50 olacaktır. Daha fazla üyenin krediden faydalanabilmesini teminen Odamızca kullandırılacak kredilerin azami limiti 50 bin TL olarak belirlenmiştir. KOBİ’ler krediye başvurabilmek için öncelikle Odamızdan açıklama olarak Nefes Kredisi başvurusu içindir.” ibareli faaliyet belgesi alacaklardır. Faaliyet belgesi ayrıca dijital ortamdan da temin edilebilecektir. (Bu belge olmadan banka talep kabul edilmemektedir.) 3. Kredilendirmelerde tüm risk ve teminatlandırma protokol imzalanan bankalara ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sağladığı destekle KGF’ye ait olacaktır. Odamızca banka şubelerine bloke edilen mevduat teminat kapsamında olmayacaktır. 4. Kredi kullandırımında maddi teminat istenmeyecektir. Ancak, şahıs işletmelerinde üçüncü şahıs kefil bulunamaması durumunda, müşterinin talebi üzerine, maddi teminat istenebilecektir. 5. Kredi değerlendirme sürecinde Birliğimiz ve Odamız kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecek, referans vermeyecektir. TOBB öncülüğünde başlatılan Denizbank aracılığıyla desteklenen Nefes Kredisinin üyelerimize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.