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16 Mart 2018 Cuma
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    • Gerede TSO’da seçim seçim süreci başladı

    Ülke geneli nisan ayında yapılacak olan ticaret/sanayi ile ticaret ve sanayi odaları seçim süreci başlıyor.

    16 Mart 2018 Cuma 09:28
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    Gerede TSO’da seçim seçim süreci başladı
     

    Gerede ticaret ve sanayi odası meslek komitesi ve meclis asil ve yedek üyeliği seçimleri 5 Nisan 2018 perşembe saat 09-17:00 saatleri arası Gerede TSO hizmet binasında yapılacak. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası’nın 5 Nisan 2018 Perşembe günü yapılacak olan meslek komitesi ve meclis asil ve yedek üyeliği seçimleri ile ilgili Gerede TSO Genel Sekreteri Şerafettin Dağyıldızı, önemli açıklamalarda bulundu.

    Meclis ve Meslek Komitesi asil ve yedek üyeliği seçimleri, 5 Nisan 2018 tarihinde 09.00-17.00 saatleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı gözetiminde gerçekleştirilecek. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 81.82.83 ve 84. Maddeleri ve 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı resmi gazetede yayımlanan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri hakkında yönetmelik gereğince Gerede Ticaret ve Sanayi Odası’nın 5 Nisan 2018 tarihinde yapılacak olan Meclis ve Meslek Komitesi seçimlerine ilişkin seçmen listeleri Gerede Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında askıya çıkıyor. Önceki yıllara göre önemli bir değişiklik olduğunu söyleyen Dağyıldızı seçmen olabilmek için 15.08.2017 tarih ve 694 sayılı KHK 134.maddesi ile “seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır oda ve borsaya kayıtlı” olmak olarak yapılan değişiklik nedeniyle seçimlerimizin yapılacağı 5 nisan 2018 tarihinden iki yıl geriye giderek 5 Nisan 2016 tarihi öncesi üyelik gerekliliği ortaya çıktığından seçmen listeleri bu değişikliğe göre düzenlenmiştir. Tüzel kişiliklerin 2 yıl üyeliğinin yanında seçilebilmeleri için tüzel kişi temsilcisinin seçim tarihi 5 nisan tarihinden 6 ay öncesine ait şirketi temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisinin olması gerekmekte. Tüzel kişi temsilcileri oylarını Ticaret sicili müdürlüğünden alınmış yetki belgesi yada noter tasdikli imza sirkülerinin aslının sandık kuruluna gösterilerek örneğinin verilmesi suretiyle kullanabileceklerdir.

    Genel Sekreter Dağyıldızı yaptığı açıklamada “İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’nın seçimlerle ilgili duyurusunun da odamız web sayfası ve ilan panosu, yerel basın ve belediye hoparlör sisteminden ilan edileceğini ifade ederek seçmen listelerinin 20-21-22 Mart 2018 tarihlerinde 3 tam iş günü odamız hizmet binası ilan panosunda askıda kalacağı üyelerin askı süresi sonuna kadar listeleri kontrol etmelerinin önem arz ettiğini” dile getirdi.

    DağyıldızIı, durumu borçlarından dolayı askıda bulunan ve bu nedenle seçmen listelerinde yer almayan üyelerin, 22 Mart 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar borçlarını yatırarak askıdan inmeleri halinde seçmen listelerine dahil edileceklerini, listelerde Vergi durumunun faal olması gerekliliğinden dolayı Vergi No ve T.C vatandaşlık numaralarının kontrol edilmesinin de önemli olduğunu ifade etti. Dağyıldızı ayrıca, üyelerin listelerde isimlerinin ya da unvanlarını görememesi, hatalı yazılması,  veya seçme ve seçilme hakkına haiz olduğu halde listelere geçmemiş olduklarına dair gerçek kişi işletmesini ya da temsil ettiği Tüzel Kişiliğe ait hususları askı süresince, belgeleri ile birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına itiraz edebileceklerini dile getirdi.

    Anahtar Kelimeler: Ülke, Geneli, Nisan, Ayında, Yapılacak

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