Haber: Aysun Beykoz

Ziyarette, Bolu ve Gerede’nin mevcut ekonomik durumları analiz edilip tartışıldı, Gerede TSO Başkanı Kaşka; Gerede deki deri sanayinin geliştirilmesi ve üretimi artırıp KDV oranlarında revizyona gidilmesi gerektiğine değindi. MÜSİAD ve Gerede TSO arasında, Bolu’nun öncelikli teşvik bölgesi olması ve Bolu adına yapılan girişimler ve çalışmalar hakkında istişareler yapıldı. Gerede’nin ticari faaliyetleri hakkında Ersin Kaşka bilgi vererek MÜSİAD ile birlikte her zaman ortak çalışmalara hazır olduklarını dile getirdi.

MÜSİAD Bolu bünyesinde ulusal anlamda yapılacak proje destek yarışması ve yine MÜSİAD Bolu bünyesinde kurulma aşamasına gelinen proje destek merkezi hakkında bilgiler verdi. MÜSİAD ve Gerede TSO arasında istişareler yapıldı. MÜSİAD Başkanı Abdullah Abat Gerede Ticaret Odası’nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Ziyaretin sonunda Gerede TSO Başkanı Ersin KAŞKA, MÜSİAD Başkanı Abdullah ABAT’ a plaket takdiminde bulundu.