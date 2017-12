Haber: BMA

Ülkemizde her yıl büyük can ve mal kayıplarına neden olan yangın ve tehlikeli maddeler konusunda Gerede Ticaret ve Sanayi Odası M.Rifat Hisarcıklıoğu Konferans Salonunda bilgilendirme eğitimi yapıldı. İş Güvenliği Uzmanı (A-Sınıfı) ve Yangın Eğitimi Eğiticisi Hasan Hüseyin AYAN tarafından yapılan sunumda firmaların sorumlulukları, çalışanların yapması gerekenler konusunda detaylı açıklamalar yapılırken yaşanmış yangınlarla ilgili videolar ilgiyle izlendi. Genel sekreter Şerafettin Dağyıldızı’nın açılış konuşmasından sonra Gerede TSO yönetim Kurulu başkanı Ersin Kaşka katılımcılara bir konuşma yaptı. Kurum olarak her ay ayrı bir konuda üyeleri bilgilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Kaşka Yangın gibi çok önemli bir konuda katılımın daha yoğun olmasını beklediğini ifade etti. Daha sonra eğitimci Hasan Hüseyin Ayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin” 8. Maddesinin B bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtirken bu konuda en önemli konunun eğitim eksikliği olduğunu özellikle vurguladı. Eğitimlerin yangın kültürünü, yangın çıkmaması için gerekli önlemlerin alınması ve olası yangın durumlarda yapılması gerekenler ve tahliye konusunda yardımcı olmak ana gaye. Ayrıca olası bir yangın durumunda bina içerisindeki mevcut ekipmanla yangına en uygun şekilde müdahale etmek konusunda gerek teorik gerekse uygulamalı eğitimler verilmektedir. Maalesef çalışanlar yangın tüplerinin pimini çekmesini bile bilmiyor derken.

Yanma için Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen (O2) vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16'nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16'nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14'ün altına düşmesi halinde yanma reaksiyonu olmaz. Bir yangını söndürebilmek için yanmayı oluşturan unsurlardan birinin yok edilmesi gerekmektedir. Bu şartlarda yanma olayının meydana gelmesi için gerekli ISI - OKSİJEN - YANICI MADDE - ZİNCİRLEME REAKSİYON ‘lardan herhangi birini ortadan kaldırmamız gerekir. YANGIN YERİNDEKİ

TEHLİKELER PATLAMA TEHLİKESİ

Yangın yerinde, içinde gaz olsun veya olmasın bütün basınçlı kaplar fiziksel patlama tehlikesi oluştururlar. ÇÖKME TEHLİKESİ Yüksek sıcaklıktan dolayı yapı malzemelerinin taşıma gücünün zayıflaması çökme nedenidir. KİMYASAL TEHLİKE Yangın yerinde tehlikeli kimyasal maddeler bulunabilir. Tehlikeli kimyasal maddelerin çoğunluğunu, tahriş edici kimyasal maddeler oluşturur.

1- Su ile Reaksiyona girerek Yanıcı gaz üreten maddeler 2- Zehirleyici Kimyasal Maddeler 3- Radyoaktif Maddeler 4- Tahriş Edici Sıvı Kimyasal Maddeler İşveren; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar;

a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. İşyerinde bunları aşan sayılarda çalışanın bulunması halinde, tehlike sınıfına göre her 30, 40 ve 50’ye kadar çalışan için birer destek elemanı daha görevlendirir. (2) İşveren, ilkyardım konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirir. (3) Her konu için birden fazla çalışanın görevlendirilmesi gereken işyerlerinde bu çalışanlar konularına göre ekipler halinde koordineli olarak görev yapar. Her ekipte bir ekip başı bulunur. (4) İşveren tarafından acil durumlarda ekipler arası gerekli koordinasyonu sağlamak üzere çalışanları arasından bir sorumlu görevlendirilir. (5) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğü yerine getirmek üzere bir kişi görevlendirilmesi yeterlidir.

Zehirli Gazların Oluşturduğu Solunum Zorluğu Tehlikesi 1.GRUP GAZLAR: Oksijeni azaltarak Boğulmaya neden olurlar. Su Buharı, Azot, Asal Gazlar (Helyum, Neon, Argon, Kripton..) Hidrojen, LPG, Doğalgaz vb. 2.GRUP GAZLAR: Nefes yollarını tahriş ederler. Göz ve deriye de zarar verirler. Bunlar asidik ve bazik gazlardır. 3.GRUP GAZLAR: Kana,sinir sistemine ve hücrelere tesir ederler Karbonmonoksit (CO), Hidrojen Siyanür (HCN) Ayrıca Tehlikeli madde ve kimyasallar konusunda sorunu daha büyük olduğunu dile getiren Ayan; 01 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Tehlikeli Madde üreten, paketleyen, etiketleyen firmaların Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı çalıştırmaları ya da Danışmanlık hizmeti almaları zorunlu hale gelmiştir. 48 ülke tarafında imzalanan ve Türkiye’nin de taraf olduğu anlaşma çerçevesinde Tehlikeli Maddelerin güvenli olarak üretilmesinden sevk edilmesine kadar olan tüm süreçleri kapsayan kontrollü bir çalışma için Danışmanlık Hizmeti mecburiyeti getirildiği dile getirilirken program soru cevaplarla sona erdi.