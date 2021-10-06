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Gerede ÜNİAK öğrencileri karşıladı

AK Parti Gerede İlçe Gençlik Kolları bünyesindeki Gençlik Üniversite Birimi (ÜNİAK) Teşkilatı AK Parti BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu’nu kazanan öğrencileri kampüs girişinde karşıladı.

Gerede ÜNİAK öğrencileri karşıladı

Haber: Uğur Balaban

BAİBÜ Gerede Meslek Yüksekokulu girişinde ‘Kampüse Hoş Geldin’ standı kuran ‘Kampüs Seninle Güzel’ sloganı ile teşkilat üyeleri, üniversite öğrencilerini karşılayarak Gerede Belediyesi’nin katkılarıyla çeşitli ikramlarda bulundu.

ÜNİAK teşkilatı öğrencilerin ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarına yardımcı olarak Gerede’nin tarihi ve turistik yerlerini anlattı.

“Öğrencilerin İhtiyaç Duydukları Her An Yanlarındayız”

AK Parti İl Gençlik Kolları (ÜNİAK) Birimi tarafından yapılan açıklamada‘Kampüs Seninle Güzel’ diyerek Gerede’ye gelen öğrencileri karşılamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Gerede Belediyemizin katkılarıyla ÜniAk Gerede olarak Geredemize yeni gelen öğrencilerimizi karşıladık. Kendilerine öğrenim hayatlarında başarılar dileyip, ikramlarda bulunduk” ifadeleri kullanıldı

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