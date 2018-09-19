Haber: Ceylan Beykoz

SEDAŞ tarafından 22 Eylül tarihinde Gerede ve Göynük ilçemizde yapılacak elektrik kesintisi ise şu şekilde olacak:

“22.09.2018 tarihinde GEREDE ilçesinde saat 14:30 ile 17:30 arasında Yelkenler Köyü, Nuhören Köyü,

22.09.2018 tarihinde GÖYNÜK ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Sofuali Mah., Erpiliç Beybahçe Kümesi,Erpiliç Beybahçe Kuluçka Kümesi,

22.09.2018 tarihinde GEREDE ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Güneydemirciler Köyü, Koçumlar Köyü, Dikmen Köyü, Sungurlar Köyü, Mangallar Köyü, Çayören Köyü, Bahçedere Köyü, Yağdaş Köyü, Eymür Köyü, Kayıkiraz Köyü, Karacadağ Köyü, Kapaklı Köyü, İmamlar Köyü, Aktaşkurtlar Köyü, Elören Köyü, Macarlar Köyü, Asmaca Köyü, Yukarıörenbaşı Köyü, Aşağıörenbaşı Köyü, Enseliler Köyü, Davutbeyli Köyü, Birinciafşar Köyü, İkinciafşar Köyü, Yazıköy Köyü, Ümitköy Köyü, Afşartarakçı Köyü, Yunuslar Köyü, Ulaşlar Köyü, Beşkonak Köyü, Ertuğrulköy Köyü, Demircisopran Köyü, Çalışlar Köyü, Kayısopran Köyü, Akçaşehir Köyü, Mukamlar Köyü, Ortaca Köyü, Zeyneller Köyü, Kalaç Köyü, Örencik Köyü, Akbaş Köyü, Akçabey Köyü, Çağış Köyü, Çukurca Köyü, Külef Köyü, Kavacık Köyü, Beşkonak Köyü, Kösreli Köyü, Çalaman Köyü”