Haber: BMA

Gerede Belediyesi’nin, ilçe halkına internet ortamında bir tıkla ulaşarak belediye ile ilgili kurumsal bilgiler, E-belediye, e-İmar, Kent Rehberi gibi çağdaş uygulamalar ile artık resmi olmayan imar durumu, şehir haritası, su ve emlak ödemeleri olanakları sunan, kullanıcı dostu yenilenen ara yüzü ve modern tasarımı ile daha kullanılabilir imkan sağlayan www.gerede.bel.tr test yayını ile hizmete girdi.

Her ortamda belediyeye vatandaşların kolayca ulaşımı için gereken ne varsa yaptıklarını hatırlatan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, www.gerede.bel.tr adresinden yeni web sayfasıyla vatandaşların belediyeye kolayca ulaşıp birçok hizmetten yararlanabileceğini belirtti.

Yeni yüze kavuşan internet sitesinde Gerede Belediyesi, e-belediyecilik anlayışıyla ilçe halkına ve vatandaşlara bir tık ile onlarca yeni hizmeti sunuyor. Belediye hizmetleri, projeleri, yatırımları gibi en güncel haberlerin yer alacağı Gerede Belediyesi WEB sitesi, e-belediye uygulamasıyla vergi borçlarının internet üzerinden ödenmesi, güncel duyurular, ilanlar, ihaleler, belediyenin sosyal ve kültürel çalışmalarına yönelik faaliyetleri, kolay erişim imkânı sunan interaktif uygulamaları, belediye müdürlükleri ve faaliyet alanları, Gerede Belediyesi’nin kurumsal bilgileri, hizmete giren ve planları tamamlanan projelerin tanıtımı, Gerede’nin eşsiz doğasına ait görseller, video tanıtımları, belediye işlemlerinde müracaatlarda gerekli olan evrakların listesi ve evrakların indirilmesi, e-imar uygulamaları gibi birçok hizmeti veriyor.

Belediyeye kolay ulaşım dönemi

İletişim ve teknoloji çağında olduklarını belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Belediyesi olarak ilçe halkımızın, şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızın belediyeye daha kolay ulaşımı ve istek, taleplerini iletmesi, işlemlerini yapabilmesi için gereken tüm hizmetleri veriyoruz. İletişim ve teknoloji çağındayız. Vatandaşlarımızın internet ortamından bulundukları yerden belediyemizle ilgili birçok işlemi yapması ve bilgilere ulaşması için www.gerede.bel.tr internet web sitemizi yeniledik. Vatandaşlarımıza bir tıkla yenilenen web sitemizde işlemlerini yapabilir ve bilgiye ulaşabilir durumda. Yeni web sitemizin hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın belediyemize kolay ulaşımı noktasında teknolojik olarak ve fiziksel anlamda tüm hizmetleri vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.