Gerede´de 15 Temmuz Programları Gerçekleştirildi!

Haber: Uğur Balaban

15 Temmuz Cuma günü gündüz gerçekleşen programlarda; Saat:11.15’te Gerede Şehir Mezarlığı’nda 15 Temmuz Demokrasi Şehidi Fatih Kalu ve terörle mücadele şehitleri Yakup Sarı ve Lokman Hasçelik’in kabirleri ziyaret edildi.

Saat:12.00’de Gerede Yeni Cami’de 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitlerin ruhuna atfen Mevlidi Şerif okundu. Saat:13.30’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Temalı Fotoğraf Sergisi ziyaret edildi. Saat:16.30’da 15 Temmuz Şehidi Fatih Kalu’nun ailesi ve 15 Temmuz Gazisi Mehmet Dalda ziyaret edildi. Saat:18.00’da ise Şehit Aileleri ve Gaziler Onuruna Yemek Organizasyonu düzenlendi. Akşam 21.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; İlçe Kaymakamı Cengiz Ayhan, Belediye Başkanı Mustafa Allar, Şehit Yakınları, Gaziler, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Amirleri, Siyasi Partilerin Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Program Saat 21:00’da Cumhuriyet Meydanında saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu sinevizyon gösterisi ile devam etti. Akabinde Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Kaymakam Cengiz Ayhan birer konuşma yaptı.

GEREDEMİZİN TÜM FERTLERİNE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Programda konuşma yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “sözlerimin hemen başında devletimizin milletimizin bekası ve selameti için can veren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatan ve millet için mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimize sağlıklı, huzurlu, uzun ömürler diliyorum. O gece özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, vatanına, devletine, geleceğine sahip çıkan Gerede’mizin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE AŞKINA, TÜRKİYE GEÇİLMEZ

Başkan Allar konuşmasının devamında, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehit yakınlarımıza başsağlığı, gazilerimize sağlık ve afiyet temenni ediyorum. “Türkiye aşkına, Türkiye Geçilmez” diyerek istiklaline ve istikbaline sahip çıkan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Allah’a emanet olun” diye konuştu.

ARAŞTIRMACI YAZAR ABDURRAHMAN UZUN VE SANATÇI UĞUR IŞILAK GEREDE’DE

16 Temmuz Cumartesi günü ise; Saat: 20.40’da Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun ‘’15 Temmuz Ruhu’’ konulu sohbet programı ile Saat: 22.35’te ise Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve sunucu Uğur Işılak Cumhuriyet Meydanında yer alan sahnede binlerce Geredeli ile buluştu.

Binlerce Geredelinin katıldığı programlar büyük beğeni alırken Araştırmacı Yazar Abdurrahman Uzun’un sohbetine ve Uğur Işılak konserine çevre il ve ilçelerden de katılım sağlandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 16:25