Gerede’de 2. Panayır heyecanı

Haber: Süleyman Kurt

Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Gerede Hayvan ve Emtia Panayırlarının birincisi 16 Eylül 2022 tarihinde başlamıştı. Üç gün süren ilk etapta her yıl olduğu gibi bu yılda Gerede Halkının ve Türkiye´nin farklı illerinden gelen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ve alışveriş yaptığı panayırlarda ticaret hacmi oldukça genişti.

Gerede Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün, Gerede Emniyet Müdürlüğü´nün, Jandarma Teşkilatının ve İlçe Sağlık Müdürlüğünün aldığı tedbirler ve yaptığı uygulamalar neticesinde huzurlu ve sakin bir ortamda alışveriş yapma imkânı bulan vatandaşlar ve esnaflar hallerinden oldukça memnundu. Toplam 110.000 m² alana kurulan panayırları 3 günde yüz binin üzerinde insan ziyaret etti. Şehrin girişinden panayır alanına olan 5 Km’lik mesafede uzun konvoylar oluştu.

KIZARMIŞ KAZ, KÖFTER VE ŞAK ŞAK HELVASI YEMEDEN OLMAZ

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ’’Yüzyıllardır söylenen darb-ı meselde “Gerede Panayırına gittin mi? Gittim. Kızarmış kaz yedin mi? Yok. Köfter? Yok. Helva? Yok… “O zaman ha gittin ha gitmedin’’ diyerek herkesi ikinci panayıra davet etti.

2. PANAYIRLAR 30 EYLÜL´DE BAŞLIYOR

Gerede Geleneksel Hayvan ve Emtia Panayırlarının 2. Etabı 30 Eylül, 1-2 Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Hava tahmin raporlarına göre yağmur beklenmezken hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması tahmin ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 14:05