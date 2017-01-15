Konuyla ilgili önceki haberlerde modern bir cezaevi yapımının prosedürlerinin tamamlanmış olması, Deri Sanayinin şehir dışına taşınması, Kentsel dönüşümler, Gerede’ye spor tesisisin yapılması kararının alınması ve yapılan ihale ile Beşiktaş Spor Kulübünün Esentepe Oteli 20 yıllığına kiralaması, havuz inşaatı, tenis kortu yapımı, Kız İmam Hatip Lisesi’nin yapımına başlanması, Kervan Otel’in devir teslimi, Gubyo’nun hizmete girmesi, Deri Sanayi için Atık Su Arıtma Tesisi ve Katı Atık Düzenleme Alanı projelerinin 2017 programına alınması, Galericiler Sitesinin asfaltlanması, Esentepe’ye çocuk parkı yapılması ve daha bir çok projeye yer verilirken, bu haberde 2016 yılında Gerede’de yapılan diğer faaliyetler yer almaktadır.

GENÇLİK MERKEZİ AÇILDI

Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’nün girişimleri ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yaptırılan İlçemiz Seviller Mahallesi Şehir Stadyumunun doğusuna, özellikle gençler için içerisinde çeşitli aktivitelerin yer aldığı tek kattan oluşan gençlik merkezinin yapımı tamamlandı. İç tefrişatı da tamamlanan gençlik merkezi hizmete başladı. Aynı zamanda Belediyemizin de desteğini alan Gençlik Merkezi ilk etapta 14-29 yaş arası gençlerimize Satranç Kulübü, Osmanlıca Dil Kulübü, Bağlama, Resim, Yöresel Halk Oyunları, Bilim ve Teknoloji alanlarında kurslar veriliyor. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü “Öncelikle sadece illere yapılması ön görülen Gençlik Merkezini Bolu’nun en büyük ilçesi Gerede’ye kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gençlerimizi hükümet olarak önemsiyoruz. Onlara değer veriyoruz. Zamanlarını en verimli şekilde kullanmaları için içersinde çeşitli aktivitelerin yapılacağı Gençlik Merkezimiz artık faaliyete geçti. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

YILDIRIM BEYAZID CAMİSİ İBADETE AÇILDI

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Yıldırım Beyazıt Camii 04 Mart 2016 Cuma günü Cuma Namazıyla açıldı. Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ve Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın girişimleri ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün programına aldırılan Tarihi Yıldırım Beyazıt Camiinde çalışmalar tamamlandı. Tamamlanan restorasyon ile birlikte ilk Cuma Namazını Tarihi Yıldırım Beyazıt Cami’sinde kılan Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada; “tamamlanan restorasyonun ardından ilk Cuma Namazımızı Tarihi Yıldırım Beyazıt Cami’sinde vatandaşlarımızla birlikte eda ettik. Yaptığımız girişimler sonucu Camimiz aslına uygun olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlandı. Tavanında bulunan mevcut ahşaplar korunarak, eski bozuk sıvaların yerine horasan sıva yapıldı. Camları doğramaları değiştirilerek soğuk hava girişi engellendi. Bahçesine Tarihi dokulara uygun andezit taş kaplama yapıldı. İnşallah önümüzdeki haftalarda da Camimizin resmi açılışını yapacağız. Camiimizin restorasyon çalışmaları için desteklerini esirgemeyen Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye Gerede Halkı adına şükranlarımı sunuyorum. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BU GURUR GEREDE’NİN

AK Parti 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu Gençlik ve Belediye isimli proje yarışmasında Gerede Belediyesi 3. oldu. İlçe Belediyeler arasından üçüncülük ödülünü Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun elinden alan Belediye Başkanı Mustafa Allar “Aldığımız ödülün haklı gururunu yaşıyoruz. Ramazan Dede Bilgievi ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün Gençliğimize yönelik yapmış oldukları çalışmalarla yarışmaya katıldık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik çalışmalarımız artarak devam edecek” dedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise yaptığı konuşmasında "Gençlik ve Belediye" konulu 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'na başarı dileğinde bulunan Davutoğlu, sempozyuma katılan ve katkı verenlere teşekkür etti. Sempozyum kapsamında belediyeler arasında yapılan "gençlik" temalı yarışma için milletvekili, akademisyen ve yerel yönetim uzmanlarından oluşan 17 kişilik jüri heyetinin, yaklaşık 1,5 aydır belediyelerden gelen projeleri titizlikle incelediğini ve ödül alan eserleri belirlediğini anlatan Davutoğlu, yarışmaya sunulan projelerin şehircilik adına umut verici olduğunu ifade etti. Ayrıca dereceye giren Belediyelere stand açma imkanının verildiği ATO Kongre Merkezinde İl ve İlçeler şehirlerini tanıtma imkanı buldu. Gerede Belediyesi standında Deri Ürünleri, Şak Şak helvası, Bakır, reklam panoları ve İlçeyi tanıtan CD , broşürler, kitaplar yer aldı. Törenden sonra Gerede Belediyesi standı ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu “Gerede bizim kalemiz Gerede’ye Uğramadan geçilmez ” ifadesini kullanarak Gerede’ye verdiği önemi bizzat gösterdi. Burada kendisine Deri Tablo hediye edildi. 2 gün süren fuarda İlçe standını binlerce kişi ziyaret etti.

GEREDE’YE HİBE DESTEĞİ

Gerede Belediyesi´nin ortağı olduğu Esentepe Turistik Tesisler Kurma ve İşletme Birliği tarafından Kitirler Mahallesi 41 ada 8 parsel (Cihan Halı Saha´nın Batı Kısmında) Toplam 2360 m² inşaat alanına yapılan Yüzme Havuzu çalışmalarının tamamlanması ve Esentepe Tribünlerinin yapılması noktasında hibe desteği için Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, İlçe Kaymakamı Arslan Yurt ve Belediye Başkanı Mustafa Allar, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlunu makamında ziyaret etti.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yapılan görüşmeler sonrasında ilçemiz adına 1 Milyon 200 Bin TL hibe desteğini aldılar.

Belediye Başkanı Mustafa Allar Konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “İlçemizin değişimi ve dönüşümü noktasında desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü’ye ve İlçe Kaymakamımız Sayın Arslan Yurt’a ilçe halkım adına teşekkür ederim. İnşallah aldığımız hibe desteğini en iyi şekilde kullanarak ilçemize, yarı olimpik yüzme havuzunu ve Esentepeye yapılacak olan tribünleri kazandırmış olacağız. En kısa zamanda hizmete açmayı hedefliyoruz. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

ESENTEPEYE YENİ ŞADIRVAN

Belediye Başkanımız Mustafa Allar’ın talimatı ve bir hayırseverimizin de katkılarıyla Belediyemizce Esentepe Ramazan Dede Türbesinin bulunduğu bölgeye yakışır yeni bir şadırvan yapıldı.

Ramazan Dede Türbesi yanında bulunan mevcut eski şadırvan; su haznesinin küçük olması, halka hizmet noktasında yetersiz kalması ve ekonomik ömrünü tamamlamasıyla yıkılarak yerine Belediyemizce projelendirilen yeni bir şadırvan yapıldı.

Ramazan Dede Peyzaj Projesini tamamlayıcı nitelikte olan çevreye uyumlu olarak yapılan yeni şadırvanın depo haznesi eskisine nazaran 3 katı büyüklüğe sahip. Aynı zamanda depo bölümü ve şadırvanın tabanı soğuk hava koşullarına uygun ve dayanıklı traverten malzeme ile kaplandı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; “bir hayırseverimizinde yaptığı katkıyla birlikte Esentepemize yakışır bir şadırvan yaptık. Şadırvanın üzeri 8 adet 1. Sınıf ısıl işlem görmüş çam ağacından oluşturulan ayaklar üzerine İslam dünyasında da kullanılan, Selçuklu kültür ve sanatının temel figürlerinden biri olan 8 köşeli yıldız şeklinde 8’gen çatı ile kapattık. Devamında şadırvanın yanı sıra mevcut bay ve bayan tuvaletlerini de yenileyerek ayrıca engelli vatandaşlarımız için tuvalet eklendi. Çalışmaları görsel olarak tamamlamak ve yaban hayatına bir nebze olsun katkısı olması açısından çevresine çeşitli renklerde ahşaptan kuş yuvaları yapılarak çam ağaçlarına asıldı. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)