Gerede’de alevli gece

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede ilçemizin Enseliler köyünde gece saatlerinde çok sayıda ev ve odunluk alevler içinde kaldı. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangında çok sayıda ev küle döndü. Alevleri n yükseldiğini fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. 112 acil durum hattına gelen ihbar üzerine bölgeye Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan belediyesi itfaiye amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri seferberlik yaparak alevlerle mücadele etti. Uzun uğraşlar sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021, 12:58