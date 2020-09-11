Gerede’de asfalt çalışmaları başladı

Haber: BMA

Gerede’de Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın talimatıyla başlayan asfalt çalışmalarının ilki Dayıoğlu Mahallesinde yapımı devam eden Hafızlık Eğitim Merkezinin bahçesinde ve çevresinde başladı. Bir diğer asfalt çalışması ise Şehir Mezarlığında yapılacak. Şehir Mezarlığında önce bordür taşlarının yapımı tamamlanacak ve hemen ardından asfalt atılacak.

Asfalt çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar şu ifadeleri kullandı: “Dayıoğlu Mahallesinde yapımı devam eden Hafızlık Eğitim Merkezinin bahçesini ve çevresini asfaltlıyoruz. Şehir Mezarlığımızda ise asfalt için hazırlıklar devam ediyor. Zaman zaman doğalgaz, elektrik ve su hattı çalışmalarından dolayı kazdığımız ve zamanla deforme olan sokaklarımız var. Yeni inşaatlar yapılırken yollarımız yıllar içerisinde zarar görüyor. Normal şartlarda ilçemizde asfalt olmayan sokağımız hemen hemen yok gibi. İlçemizde ihtiyaç duyulan bölgelerde de asfalt çalışmalarımız devam edecek. İlçemize hayırlı olsun.”