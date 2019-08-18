Gerede’de asfaltsız yol kalmayacak

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından 2018 yılı içerisinde mahalle, cadde ve sokaklarda gerçekleştirilen asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarının ardından; bu yılda gelen talepler ve yapılan tespitler sonrasında ihtiyaç duyulan mahalle, cadde ve sokaklarda asfalt, kaldırım ve tretuar çalışmalarına başlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda şehir stadının yürüyüş yolları, hastanenin acil girişi ve otopark alanı, Orta Mahalle Osmanlı Caddesi, Demirciler Mahallesi Turgut Özal Caddesi, Bahçelievler Mahallesi Konuralp Caddesi, Poyraz Sokak, Kıble Sokak, Gümüş Sokakta asfalt çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar konu ile ilgili yaptığı açıklamada; "Asfalt ve Kilitli Parke çalışmalarımıza talepler doğrultusunda başladık. Genelde bize derler ki “seçim yaklaşıyor galiba”. İşte görüyorsunuz seçimden sonra da çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İlçemizde asfaltsız ve kilit parkesi olmayan yolumuzun kalmaması için ekip arkadaşlarım ile birlikte mücadele veriyoruz. İnşallah elimizden geldiğince çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz’’ diye konuştu.