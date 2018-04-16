Haber: BMA

Kış aylarında yapılan tuzlama çalışmaları nedeniyle asfaltın bozulmasını engellemek amacıyla tuz artıklarının temizlenmesi, soba külleri, çamur gibi faktörleri temizleme çalışmalarına başlandı. İlçenin her mahallesi, caddesi, sokağı okul bahçeleri ve kurumların önleri etrafları itfaiye ekiplerince ve görevlilerce yıkama çalışmalarıyla temizlendi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; “ Bu sene her ne kadar az kar yağışı olsa da yollarımızın buzlanmasını engellemek amacıyla ekiplerimiz tuzlama çalışması yaptılar. Kış aylarında yapmış olduğumuz kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sonrasında kirlenen yollarımızı, cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Temizlik en önem verdiğimiz çalışmalarımızdan bir tanesi. Yıkama çalışmalarına gece gündüz demeden bu yıl erken başladık. Havalarında müsaade etmesiyle çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” dedi.