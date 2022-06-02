Gerede’de Bekir Develi rüzgârı esti

Haber: Uğur Balaban

Gerede Belediyesi ünlü isimleri Geredeliler ile buluşturmaya devam ediyor. Daha önce birçok ünlü isim ile program yapan Gerede Belediyesi bu kez Ünlü program yapımcısı ve yazar Bekir Develi’yi Gerede’ye getirdi. Bekir Develi ‘’Bizim Hikâyemiz’’ isimli Söyleşi programı ile salonu hınca hınç dolduran Geredelileri mest etti. Programa katılan vatandaşlar; bu müthiş organizasyonu gerçekleştiren Gerede Belediyesi’ne ve Bekir Develi’ye teşekkürlerini dile getirdiler.

Program sonrası açıklama yapan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar; ‘’Belediyemiz organizasyonunda; Ünlü program yapımcısı ve Yazar Bekir Develi’nin sohbeti ile dinleyenleri mest ettiği “Bizim Hikayemiz” isimli söyleşiye katıldık. Başta Konuğumuz Bekir Develi olmak üzere; Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunarım’’ dedi.