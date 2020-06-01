Gerede’de bir köy karantinada

Haber: N. Halid Altundal

Gerede ilçesinde son birkaç gündür koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandı. Virüsün ilerleyişini kontrol altına almak isteyen yetkililer hemen harekete geçti. Alınan karar sonrası ilçede 1 köy karantinaya alınırken İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlar sokağa maskesiz çıkmamaları konusunda uyarıldı. Yapılan duyuruda ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı da hatırlatıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR JANDARMA KONTROLÜNDE

Vakaların arttığı Mangallar köyünde giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 1 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra karantina altına alınan köyde jandarma, köy halkına ekmek dağıttı.

Öte yandan ülke genelinde ölümcül virüsün yayılma hızının azalması ile birlikte bir bir normalleşme adımları atılırken ilçede son birkaç günde artan vakalar halkta tedirginliğe sebep oldu. Pozitif vakaların temas ettiği kişilerin de testlerinin yapılmaya devam ettiği öğrenildi.

antinada

Vaka sayısı arttı, köy karantinaya alındı

İlimiz Gerede ilçesinde koronavirüs vakalarında meydana gelen artış sebebiyle harekete geçen yetkililer 1 köyü karantinaya aldı.

Haber: N. Halid Altundal

Gerede ilçesinde son birkaç gündür koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşandı. Virüsün ilerleyişini kontrol altına almak isteyen yetkililer hemen harekete geçti. Alınan karar sonrası ilçede 1 köy karantinaya alınırken İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşlar sokağa maskesiz çıkmamaları konusunda uyarıldı. Yapılan duyuruda ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında maskesiz sokağa çıkanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı da hatırlatıldı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR JANDARMA KONTROLÜNDE

Vakaların arttığı Mangallar köyünde giriş çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol altına alındı. 1 Haziran Pazartesi günü öğleden sonra karantina altına alınan köyde jandarma, köy halkına ekmek dağıttı.

Öte yandan ülke genelinde ölümcül virüsün yayılma hızının azalması ile birlikte bir bir normalleşme adımları atılırken ilçede son birkaç günde artan vakalar halkta tedirginliğe sebep oldu. Pozitif vakaların temas ettiği kişilerin de testlerinin yapılmaya devam ettiği öğrenildi.