Gerede’de çalışmalar devam ediyor

Haber: BMA

Gerede Belediyesi tarafından ilçenin en büyük camisi Yeni Cami’de bulunan şadırvan ve tuvaletler yenilendi. Belediye Başkanı Mustafa Allar konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Cami görevlilerimiz ve vatandaşlarımızın talepleri sonucunda Yeni Camimizin merkez de yer alması hasebiyle atıl durumda bulunan bayan şadırvan ve tuvaletlerini restore ettik. Daha sağlıklı koşullarda hizmet veren, modern tuvaletler ve abdest alma yerlerini hizmete açtık’’ dedi.

Restore edilen şadırvan ve lavaboları gören vatandaşlar yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür ettiler.