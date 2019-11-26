Gerede’de çevre katliamı

Haber: Ceylan Beykoz

Gerede’de bir vatandaş yaşanan çevre katliamını gözler önüne serdi. Gerede Çayı etrafında gezen bir vatandaş akarsuda can çekişen balıkları anbean kaydetti. Akarsu kenarında da yüzlerce ölü balığın görüldüğü videoyu paylaşan vatandaş akarsuyun tabakhanelerin atıklarından dolayı kirlendiğini iddia etti. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde akarsuyun kirliliği dikkat çekerken yüzlerce balığın sudaki çırpışını vicdanları yaraladı.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Uzun yıllardır deri işleme sanayinin aktif olarak üretim yaptığı Gerede’de tabakhanelerin atıklarının akarsuya bırakılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Çevreye ve akarsudaki canlılara büyük zararı olan atıkların sebep olduğu canlı katliamıyla ilgili yetkilere seslenen vatandaşlar çevre katliamına dur denilmesini istedi.

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