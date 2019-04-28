Gerede’de Çocuk Meclisi toplandı

Haber: BMA

Gerede´de bulunan Ortaokullardan seçilerek gelen çocuklar Belediye Çocuk Meclisini oluşturdu. Belediye Çocuk Meclisi´nin açılışını Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptı. Belediye Başkanı Mustafa Allar çocuklara hitaben yaptığı açılış konuşmasında, "Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Bugün açılışını yapacağımız Çocuk Meclisi´nin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 23 Nisan günü Ülkemizin her yerinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanmaktadır. Ulusal egemenlik, milletin kendi kendini yönetmesi demektir. Cumhuriyet; egemenliğin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğu yönetim şeklidir. Halkın en fazla oy verdiği kişilerin ülkeyi yönetmesine de demokrasi diyoruz. 23 Nisan 1920´de TBMM açılmış, Milletin kendi içinden seçtiği vekiller bu mecliste toplanmışlar ve 1920 den beri ülkemizde bu yönetim şekli uygulanmaktadır. Çocuk Meclisi oluşturmadaki amacımız: sizlerin Ulusal Egemenliği, Cumhuriyeti, Demokrasiyi yaşayarak öğrenmeniz, iyi dostluklar kurmanızdır. Özgüveniniz ve hedefleriniz olsun. Hedefi olmayan gemiye rüzgâr dahi yardım etmez. 15 Temmuzu asla unutmayın. Vatan hainlerine karşı en iyi cevap çok çalışmamız. Sizlerde en iyi yerlere gelerek vatana millete hizmet edeceksiniz. Bu duygu ve düşüncelerle Çocuk Meclisimizin bu yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek yeni başkan seçilinceye kadar ilk oturumu açıyorum" dedi.

Allar’ın konuşmasının ardından ardından Meclis Başkanı seçimlerine geçildi. Meclis Başkanı seçimlerine çıkan adaylar arasında seçim yapıldı. Adaylar arasında yapılan seçim sonucunda en yüksek oyu alan Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Feride Sude Toktay; Meclis Başkanı seçildi. En çok oy alan 2 öğrenci Yeni Mahalle Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Göktaş Başkan Vekili oldu. Ardından Meclis Kâtipliği seçimlerine geçildi. Adayların yarıştığı Meclis Kâtipliği seçimleri sonrasında en çok oyu alan 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mevlüt Emeksiz ve Şehit İlhan Sezer Ortaokulu öğrencisi Sevde Karataş Meclis Kâtibi seçildiler.

Seçimlerin akabinde Belediye Başkanı Mustafa Allar koltuğu yeni Meclis Başkanı ve üyelerine bırakırken öneriler, dilek ve temennilere geçildi. Meclis Üyelerinin ilçe hakkında yapılması gerekenlerle ilgili öneriler görüşüldü. Yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, temizlik, gıda denetimleri, sosyal faaliyetler gibi konular konuşularak yapılması gereken çalışmalar paylaşıldı. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Çocuk Meclisi´nin ilçe ile ilgili projeler üretmesini, yapılacak projelere sonuna kadar destek olacağını söyledi.

Çocuk Meclis Başkanı Feride Sude Toktay; “Burada bulunan herkese ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum" diyerek oturumu kapattı. Meclis Toplantısı çıkışında Belediye Başkanı Mustafa Allar Meclis Üyelerine çeşitli hediyeler takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Meclisin 2. oturumu 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.