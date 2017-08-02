Haber: Gönül OLUTÜRK

Olay 24.20 sularında Bolu’nun Gerede ilçesinde Deri Sanayi 6 Nolu sokakta bir deri atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede çalışmaların bitmesinin ardından çöp haline getirilen deri parçaları konuldukları yerde asitle temasa geçti. Deri parçaları aside temas ettikten sonra tutuşmaya başlarken, atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar olayı Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını büyümeden kontrol altına alıp söndürmeyi başardı.

Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.