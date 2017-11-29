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29 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Gerede'de Doğanay coşkusu

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay , İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gerede ilçesinde başta Kaymakamlık olmak üzere STK ziyaret etti.

    29 Kasım 2017 Çarşamba 16:20
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    Gerede'de Doğanay coşkusu

    Haber: Aysun Beykoz

    AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve beraberindeki İl Yönetim Kurulu Üyeleri, dün Gerede ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundular. Bolu'dan Doğanay ile birlikte İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Kadın Kolları Başkan Vekili Arzu Güler ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte Gerede'ye giden Doğanay'ı, Gerede İlçe Başkanı Ali Şafak, Gerede Belediye Mustafa Allar ve kalabalık bir Partili grubu karşıladı.

    Doğanay ve beraberindekiler ilk olarak; Gerede Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Abdullah Güler ve Yönetimini, Gerede Muhtarlar Derneği Başkanı Nazım Göktaş ve Muhtarları, Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal'ı ve son olarak da Gerede Devlet hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İrfan İlter'i ziyaret ettiler. Samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde Gerede ile ilgili özellikle STK'ların talepleri dinlenirken, İl Başkanı Doğanay çözüm noktasında AK Parti Ailesi olarak gerekenleri yapacaklarını ifade etti. Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay; "İl Başkanı olduktan sonra gecikmeli olarak yapılan ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bunun için de Gerede Halkından özür diliyor, hakkınızı helal edin diyorum. Gerede'de olmaktan son derece mutluyum. Her ne kadar ziyaretler bugün gerçekleşse de İl Başkanlığım süresince hemen hemen 15 günde bir Gerede'de olduk. Çünkü AK Parti için Gerede her zaman özellikli bir yer olmuştur. Çünkü bizler biliyoruz ki; Gerede Halkı her zaman Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davasına sahip çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir. Bolu'nun hak ettiği kazanımları alması için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    Anahtar Kelimeler: AK, Parti, İl, Başkanı, Nurettin

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