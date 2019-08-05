Gerede’de durmak yok

Haber: BMA

İlimiz Gerede ilçesinin birçok noktasında ihtiyaç duyulan yerlerde tamamlanan kaldırım çalışmalarında, Eski Hükümet Sokak, Haznedar Sokaktaki çalışmalar tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu. Yukarı Tekke Camii civarındaki Veziroğlu Sokak ile Hasbeyler Sokak arasındaki bağlantı yoluna yürüme merdiveni yapılmaya başlandı. Aynı zamanda bozulan yolların çalışmalarına başlayan ekipler yol ve kaldırım çalışmalarının büyük kısmını tamamlıyor.

Kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Allar yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğim günden bu yana ilçemiz mahallelerini, gerek meclis üyelerim, gerek birim amirlerim, gerekse muhtarlarımızla birlikte sokak sokak dolaşarak talepler doğrultusunda, ihtiyaç duyulan mevkilerde hızlı bir şekilde yol ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın görev yaptığı 5 yılda yaklaşık 60 kilometre sıcak asfalt serildi, 20 kilometre kilitli parke döşeme çalışması yapıldı.