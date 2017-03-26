Haber: BMA

16 Nisan referandumu öncesi çalışmalarına devam eden Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Ak Parti İlçe Teşkilatı ile beraber esnafları ziyaret ederek halk oylamasında “Evet” oyu vermelerini istedi. Başkanlık sistemi ile halkın iradesinin daha net şekilde iktidarda temsil edileceğini belirten Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Biz bugüne kadar hep esnafımızla birlikte olduk olmaya da devam edeceğiz bundan hiç şüpheniz olmasın. AK Parti iktidarları boyunca da esnafımızın desteğini gördük sizlere müteşekkiriz. Önümüzde çok önemli bir süreç var. 16 Nisan’da bir halk oylaması yapacağız. Teşkilatımızla birlikte Evet kampanyasını yürütmek amacıyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Biz evet ile birlikte Türkiye’de istikrarın olacağına, Evet ile birlikte esnafımızın da ülkemizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın da 2023 hedeflerine giderken istikrarla birlikte devam edeceğine inanıyoruz. Çünkü ülkemiz kaosları götürmüyor. Ülkemizde 2002 yılında yazar kasaların atıldığı dönemden şimdi esnafımızın ayaklarının yere basan hala gelmesinde AK Parti iktidarımızın çok büyük payı olduğunu, ama bunda da 14 yıllık kesintisiz AK Parti hükümetinin olduğunu düşünüyoruz. Tek başına iktidar çıkmayınca çok büyük bir kargaşa yaşandığını7 Haziran seçimlerinde gördük hep birlikte gördük. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın daha iyi yerlere gelmesi amacıyla Evet kampanyasına destek için buradayız, desteklerinizi bekliyoruz ”diye konuştu.