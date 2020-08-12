Gerede’de esnaf ve vatandaşlar denetlendi

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye genelinde sıkı denetim yapılacağını açıklamasının ardından Gerede’de Kaymakam Cengiz Ayhan başkanlığında Belediye Başkanı Mustafa Allar, İlçe Emniyet Müdürü Kürşat Ergün, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Burak Şentürk, İlçe Tarım Müdürü Mutlu Yıldız, STK temsilcileri ve muhtarların katılımıyla maske ve sosyal mesafe denetimlerinin ikincisi yapıldı.

“DİKKAT ETMEK HEPİMİZİ KORONAVİRÜSTEN KORUR”

Yapılan denetim sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Gerede Kaymakamımız Sayın Cengiz Ayhan, STK Temsilcilerimiz, Muhtarlarımız, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile beraber ilçemizde; İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2. denetimi gerçekleştirdik. Sağlığımız için kuralları ve uyarıları dikkate alalım. Maske takmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve hijyene dikkat etmek hepimizi koronavirüsten korur. Hemşehrilerimizden istirhamımız tedbiri elden bırakmamalarıdır” ifadelerini kullandı.