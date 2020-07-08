Gerede’de fakülteye ek bina yapılacak

Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Alişarlı ve beraberinde Rektör Yardımcıları dün Gerede’ye gelerek fakülte bölgesinde incelemelerde bulundular. Rektör Mustafa Alişarlı ve beraberindeki heyete; Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Gerede Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Kaya eşlik etti. Yapılan incelemeler ve istişareler sonrası Belediye Başkanı Mustafa Allar, fakülte ve Gerede’nin menfaatleri doğrultusunda kampüs alanına ihtiyaca binaen yeni bir ek binanın yapımını Gerede Belediyesi olarak üstlendi. Gerede Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlıkların en kısa sürede tamamlanıp, çalışmalara başlanacağı bildirildi.

“İHTİYACA BİNAEN YENİ BİR EK BİNA YAPMA KARARI ALDIK”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Alişarlı ve beraberinde Rektör Yardımcılarımız İlçemize ziyarette bulundular. Geçtiğimiz günlerde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulumuz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile fakülteye dönüştürülmüştü. Söz konusu değişikliğin ardından Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Rektörümüzle yaptığımız istişareler neticesinde kampüs alanına ihtiyaca binaen yeni bir ek bina yapma kararı aldık. İlçemizin gelişimi için binayı Gerede olarak yapma sözü verdik ve çalışmalara da en kısa zamanda başlayacağız. İlçemizin gelişimi noktasında büyük emekleri olan Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye, Milletvekillerimiz Sayın Fehmi Küpçü ve Sayın Arzu Aydın'a, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın İsmail Çetin'e, Belediye Meclis Üyelerime, YÖK Başkanı Prof. Dr. Sayın M. A Yekta Saraç'a, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Mustafa Alişarlı'ya, Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sayın Feridun Kaya’ya ve Üniversitemizin Senatosuna teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun” dedi.