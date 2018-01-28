Haber: Semih Baykal

Karabük’ten İstanbul istikametine gitmekte olan içerisinde 6 Afgan uyruklu vatandaşın yer aldığı Zafer Karaman yönetimindeki 78 T 0164 plakalı ticari taksi, ilimiz Gerede İlçesi Kurugöl mevkiinde sürücünün direksiyon hakimetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 5 Afgan uyruklu şahıs ile taksi şoförü yaralanırken, 11 yaşındaki Afgan uyruklu çocuk hayatını kaybetti. Gerede İtfaiyesi tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan taksi şoförü Zafer Karaman ve 5 Afgan uyruklu mültecinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun cenazesi Karabük’e gönderildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.