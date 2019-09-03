Gerede’de feci kaza

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde ilimiz Gerede ilçesi Karabük yolu üzerinde seyreden 34 NK 8241 plakalı araç bir tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu araç kullanılamaz hale gelirken kazayı ihbar alan Gerede Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen olay yerine koştu. Saat 7.15 civarında TÜVTÜRK yakınlarında meydana gelen kaza sonucu araçta bulunan 5 kişiden 2’si yaşamını yitirirken 3 vatandaş ise yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları çıkartarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavilerine devam edilmek üzere devlet hastanesine kaldırılırken, vefat eden 2 kişi ise morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.