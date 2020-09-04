Gerede’de feci kaza

Haber: C. Kutay Aykan

Kaza Gerede ilçesi Karabük yolu üzerinde bulunan Dudu Konak Dinlenme Tesisi mevkiinde meydana geldi. Efe Tur’a ait bir yolcu otobüsü ile 41 FL 496 plakalı Ford marka bir pikap şiddetli bir şekilde çarpıştı. Kaza, yoldan geçen sürücüler tarafından 112’ye bildirildi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Kaza sonrası pikapta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otobüs ve araçta büyük maddi hasar meydana gelirken inceleme başlatıldı.