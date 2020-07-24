Gerede’de feci kaza: 4 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre TEM Otoyolu Gerede mevkiinde meydana gelen kazada Bolu İstikametinden Ankara istikametinde seyir halinde olan Olcay Güven’in kullandığı araç ile aynı istikamette gitmekte olan Erdal Öncel’in kullandığı araç birbirine girdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sağıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü ile 4 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin büyük uğraş verdiği kazada araç sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartılırken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2020, 12:50