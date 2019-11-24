Gerede’de feci kaza: 6 yaralı

Haber: Volkan Yılmaz

İlimiz Gerede ilçesinde saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu Aktaş köyü mevkide meydana gelen kazada, İstanbul istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan birisi devrilerek ters döndü. Hurdaya dönen araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri için Gerede Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2019, 12:25