Gerede’de geri dönüşüm atağı

Haber: BMA

Gerede Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın projeleri arasında yer alan; sıfır atık projesi kapsamında, ilçede bulunan Kamu Kurumlarına ve Okullara; geri dönüşebilen malzemeler için 50 adet geri dönüşüm konteynerleri ve 450 adet kumbaraları teslim etti.

Gerede Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ambalaj atıklarını toplamakla yetkili lisanslı firması BOLÇEV ile yaptığı anlaşma ile ilk etapta her gün ilçede bulunan kamu kurumları, okullar, ulusal marketler, bakkallar, beyaz eşya vb. satış yapan iş yerlerinden geri dönüşüme kazandırılacak olan geri dönüşebilen malzemeleri BOLÇEV firması toplamaya başladı. 2021 yılı içerisinde ilçede bulunan mahallere de geri dönüşüm konteynerleri bırakılacak ve her gün toplanmaya başlanacak. Şu an belirtilen yerlerden toplanan geri dönüşüm atıkları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılmaya başlandı.

“TEMİZ BİR GEREDE İÇİN”

Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne Gerede Belediyesi olarak tam destek veriyoruz. Projelerimiz arasında yer alan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ilk etapta kamu kurumlarımız ve okullarımıza sıfır atık kumbaraları ve konteynerleri teslim ettik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ambalaj atıklarını toplama yetkili lisanslı firması BOLÇEV ile yaptığımız anlaşma ile ilk etapta kamu kurumları, okullar, ulusal marketler, bakkallar, beyaz eşya vb. satış yapan iş yerlerinden geri dönüşebilen malzemeler toplanmaya başladı. İlerleyen zaman içerisinde ise ilçede bulunan mahallerimize geri dönüşebilen malzemeleri için konteynerleri ekiplerimiz bırakacak ve her gün bu geri dönüşebilen malzemeler toplanacak. Şu an toplanan geri dönüşebilen malzemeler temiz bir çevre, temiz bir Gerede için geri dönüşüme kazandırılacak” dedi.