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14 Mart 2018 Çarşamba
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    • Gerede’de Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan 30 Girişimci Belgelerini Aldı

    Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Bolu KOSGEB Müdürlüğü İşbirliğinde düzenlenen Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 30 genç ve kadın girişimci belgelerini aldı.

    14 Mart 2018 Çarşamba 12:23
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    Gerede’de Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan 30 Girişimci Belgelerini Aldı
    Haber: BMA

    Gençler, kadınlar yeni bir iş fikriniz mi var? Ya da bayilik, franchise mı alacaksınız? KOSGEB Girişimcilik Destek Programı tam size göre. Yeni kuracağınız iş yerinizin kuruluş giderleri, makine teçhizat giderleri ve işletme giderleri KOSGEB desteği ile 50.000 TL hibe 100.000 TL faizsiz kredi şeklinde destekleniyor.

    Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu Müracaatı ve KOSGEB Hibe Şartları KOSGEB tarafından girişimciler için özel olarak hazırlanmış destek programları imkanlarından yararlanabilmek için Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin alınması gerekiyor.

    KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN KOSGEB HİBE KREDİSİ AVANTAJI

    Kendi işini kurarak kendi işyerine patronluk yapmak isteyen kadın girişimciler devletin sağlamış olduğu hibe destek programlarından engelli olanlar, gazi olanlar ve şehit yakını olanlar haricinde daha fazla avantajlı olarak yararlanma imkanına sahip oluyorlar. Devlet, diğer pek çok konuda olduğu gibi KOSGEB hibe kredi olanağında da destek sağlıyor. Özellikle ev hanımlarının iş yeri kurma çabalarına özendirici imtiyazlar sağlamakta ve diğer girişimcilere nazaran %20 daha avantajlı yararlanma imkanı veriyor. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Bolu KOSGEB Müdürlüğü İşbirliğinde düzenlenen Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayan 30 genç ve kadın girişimci belgelerini aldı. Gerede Ticaret ve Sanayi Odası M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans salonunda düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Semineri programında Gerede TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Kazan, Meclis Başkan Yardımcısı Burhan Demirses, Ekonomi Bakanlığı Uzmanları, İstanbul İhracatçılar Birliği Uzmanları tarafından takdim edilen belgeler sonrası kursiyerler belgelerini ihracat ve ithalatın anlatıldığı bir programda almalarının kendilerince daha bir anlamlı olduklarını inşallah işkadını ve işadamı olarak ekonomiye dahil olduklarında en büyük ideallerinin ihracat yapmak olduklarını dile getirdiler.

    Anahtar Kelimeler: Gerede, Ticaret, Sanayi, Odası, Doğu

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