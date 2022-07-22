Gerede’de Hazineye Ait 9 Arsa Satılığa Çıkarıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Gerede Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından hazineye ait 1 tarla kiraya verilmek üzere ve 8 arazi 2 Ağustos Salı günü, bir arazi ise 3 Ağustos günü ihaleye çıkarılacak. Gerede Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından satışa sunulan arsalar için ihale 2 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.30’da Gerede Kaymakamlığı Milli Şefliği odasında yapılacak.

KİRALAMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Bolu ili, Gerede ilçesi, Karacadağdemirciler köyü, 163 ada 5 parselde konumlanan 18 bin 294,84 metrekarelik tarlanın kiralama bedeli 9 bin 700 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 2 bin 425 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR

Bolu ili, Gerede ilçesi, Kabiller Mahallesi, 98 ada 12 parselde konumlanan 795,60 metrekarelik (İmarlı Konut Alanı) arsanın fiyatı 637 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 159 bin 250 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Demirler köyü, 103 ada 254 parselde konumlanan 39 bin 899,86 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 484 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 121 bin liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Aktaşkurtlar köyü, 139 ada 6 parselde konumlanan 2 bin 824 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 132 bin 728 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 33 bin 182 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, İkinciavşar köyü, 696 parselde konumlanan 108 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 7 bin 400 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların bin 850 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Yeniyapar Köyü, 841 parselde konumlanan bin 362,65 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 109 bin 12 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 27 bin 253 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Yeniyapar Köyü, 842 parselde konumlanan 530 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 43 bin 460 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 10 bin 865 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Yeniyapar Köyü, 843 parselde konumlanan bin 500 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 117 bin TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 29 bin 250 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Yeniyapar Köyü, 844 parselde konumlanan 210 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 17 bin 220 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 4 bin 305 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Bolu ili, Gerede ilçesi, Yeniyapar Köyü, 847 parselde konumlanan bin 525 metrekarelik hamtoprağın fiyatı 125 bin 50 TL olarak açıklandı. İhaleye katılacakların 31 bin 262 liralık geçici teminat bedelini ödemesi gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2022, 14:08