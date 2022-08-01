Gerede’de içme suyu depo temizliği toplantısı

Çaydurt Yuva köyünde gerçekleşen 141 kişinin içme suyundan zehirlenmesi olayı ardından Gerede Kaymakamlığı, ilçe muhtarları ile içme suyu ve depo temizliği toplantısı gerçekleştirdi.

Gerede’de içme suyu depo temizliği toplantısı

Gerede Müftülüğü toplantı salonunda köy muhtarları ile bir araya gelen Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, köylerde bulunan içme suyu depolarının temizliği hakkında yapılan sunuma katıldı.

Gerede İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, depo temizliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Toplantının ardından ilçe muhtarları kendi bölgelerine dair bilgi paylaşımı yaptı ve köylerin ihtiyaç konuları görüşüldü.

Toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Kaymakam Refiki Ümit Gürsançtı, İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Korkmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Burak Şentürk katıldı.

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