Haber: Kasım ŞAHİN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şubesi, Gerede İlçe Trafik Müdürlüğü ekipleri ile Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 48 personel ilçe merkezinde halkın can ve mal güvenliğinin emin ellerde olduğunu göstermek aynı zamanda da uyuşturucuyla mücadele etmek yönünde uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada ilçe merkezinde bulunan 15 metruk bina, yapım halinde olan inşaatlar tek tek kontrol edilirken, 164 vatandaşın GBT’si sorgulandı. Trafik açısından 19 araç incelenirken, bir araç sürücüsüne 2918 sayılı kanunun 34’üncü maddesi gereği 108 TL para cezası kesildi. 5 işyeri kontrol edilirken, kapalı alanda sigara içen 4 vatandaşa 436’şar lira para cezası verildi. Yetkililer ilçelerdeki uygulamaların süreceğini bildirdi.