Gerede’de istihdam seferberliği toplantısı

Haber: Esra Öztürk

Toplantıya Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu İşkur İl Müdürü İsmail Yalçın, Bolu SGK İl Müdürü Mustafa Turan, Bolu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, SGK ilçe Merkez Müdürü Mehmet Uvaçin, İlçe Emniyet Müdürü Ethem Çakır, İşadamları ve Mali Müşavirler katıldı. Genel sekreter Şerafettin Dağyıldızı tarafından yapılan program akışı sonrası TOBB tarafından hazırlanan İstihdam seferberliği videosu izlendi.Daha sonra Gerede tso Yönetim Kurulu başkanı Ersin Kaşka Gerede ve istihdam konusunda bilgiler aktarırken İstihdam Seferberliği 2019 çerçevesinde 7 bakanlığın katılımıyla Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde ülke ekonomisi ve istihdam konuları masaya yatırıldı. Yeni istihdam teşvikleri ile ilgili çalışmalarda, oda/borsalar olarak gerekli çalışmaları başlatarak TOBB ve ilgili bakanlıkların ortak görüşü ile 2019 yılında 2 milyon 500 bin yeni istihdam sağlama hedefi ile yola çıktıklarını ve bu yolda tüm işverenlere gereken desteği sonuna kadar verileceğini ifade etti.İşkur İl Müdürü İsmail Yalçın Bolu olarak 54 bin 4/a lı çalışanları olduğunu ifade ederken Yalçın ve Sgk Merkez müdürü Mehmet Uvaçin kurumlarınca yapılan destekleri İstihdam Seferberliği 2019 teşvik paketleri hakkında ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Yeni İstihdama Ücret Desteği, Yeni İstihdamın SGK ve Vergi desteği, Kısa Çalışma Ödeneği, Asgari Ücret Desteği, Düzenli Ödemeye Devam Desteği, Kalkınmaya İlave destek, Önce işbaşı Eğitimi Sonra istihdam, İhtiyaca Uygun Nitelikli Eğitimi Tam Destek (MEGİP) ile İŞKUR genel destekleri hakkında bilgi verildi.SGK İl Müdürü Mustafa Turan ve Aile Sosyal Politikalar il Müdürü Bekir Koçyiğit'te haziruna bilgiler aktardılar.Program Belediye Başkanı Mustafa Allar ve Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal'ın 2019 istihdam seferberliği konusunda haziruna bilgiler aktarması ile sona erdi.