Gerede’de Jandarmadan Traktör ve Biçerdöver Denetimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı köy yollarında hasat döneminin başlamasıyla traktörlerin ve biçerdöverlerin karayollarında kullanımının artmasından dolayı Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri traktör ve biçerdöver denetimlerine ağırlık verdi. Özellikle hasat döneminde yoğun olarak görüldükleri karayollarında, eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla Jandarma Trafik Timleri çiftçileri hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda ikaz ederek alınacak tedbirler hakkında bilgilendirilmelerde bulundu.

Gerede sınırları içinde tarım araçlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların en aza indirilebilmesi için, traktör, biçerdöver ve diğer zirai araçlar ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken hususlara titizlikle uyulması gerekliliğinden bahsedildi.

Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya iş yerlerinde götürüp getirmek üzere traktörlerin ve bağlı römorkların ışık donanımlarının eksiksiz olacağı ve arka kısımlarına yansıtıcı şeritler ve reflektör takılması gerektiği ifade edildi.

Traktörlerde flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambalarının kullanılır durumda olup olmadığının da denetlendiği denetimlerde, biçerdöverlerin ise gündüz karayolunu kullanması gerektiğinde biçerdöverin önündeki tablonun sökülerek intikali sağlanacağı uyarılarında bulunuldu.

Yapılan uyarıda; “Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşların trafik kazaları sonucu can ve mal kaybına uğramaması ve kurallara uymayan sürücülerin Jandarma Trafik Timlerince yapılan denetimlerinde trafik cezalarına maruz kalmamaları için gerekli hassasiyeti göstermeleri önem arz etmektedir” denildi.