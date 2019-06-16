Haber: BMA

Gerede’de karne heyecanı; Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi’nin düzenlediği program ile iki katına çıktı. Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen programa; Belediye Başkanı Vekili A.Hamdi Çoşkunyürek, İlçe Başkan Vekili Mehmet Çongar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Çığrılı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Çetin, Emine Özcan ve Ertan Gazi Konuk, Belediye Meclis Üyesi Cihan Saraç, İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Özdemir, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve aileleriyle birlikte kalabalık bir öğrenci grubu katıldı.

Kimi öğrencinin sevindiği, kimininse üzüldüğü karne gününde takdir ve teşekkür belgesi alan öğrenciler, Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi Müdürlüğü tarafından Melih Gökçek Kültür Merkezi’nde düzenlenen Karne Şöleninde çekilişle ödüllendirildiler. Çekiliş kapsamında ilçede bulunan ortaokullarında öğrenim gören, takdir belgesi alan öğrencilerin arasından çekiliş ile 8 okuldan 3’er öğrenciye Bisiklet, 3’er öğrenciye ise; 1 aylık yüzme kursu, jenga ve satranç hediyesi verildi. Teşekkür Belgesi alan öğrenciler arasından ise 8 ortaokuldan 3’er öğrenciye de; 1 aylık yüzme kursu, jenga ve satranç hediyesi verilerek toplam 168 hediye sahipleri kura ile belirlendi.

Programa katılan Protokol, kura çekerek öğrencilere hediyelerini takdim etti. bisiklet, 1 aylık yüzme kursu, jenga ve satranç kazanan öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.