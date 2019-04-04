Gerede’de kaz eti sofraları süslüyor

HABER:Gönül Olutürk

Kış öncesi besiye alınan kazlar, şu sıralar kesimi yapılıp aşçıların hünerli ellerinden geçerek sofralara ulaşıyor. Kaz eti yeme kültürünü yaygınlaştırarak sofralarda hak ettiği yere gelmesini arzulayan kaz yetiştiricileri, “Türkiye’nin her yerine Gerede’den kaz gidiyor. Bizde kaz yemeğini pişirmeye başladık ve kaz yeme kültürünü bölgemize yerleştireceğiz. Kaz eti yemeğinin adresi Gerede olacak. Bu kültürü yerleştirmeye başladık. Çünkü hem lezzet hem de ustaların tecrübesi açısından çok iddialıyız. Kentte ilk kez donmuş kazı pişirmeye başladık. Bu konuda çok sayıda sipariş aldık almaya devam ediyoruz” diye konuştular.

Kaz pişirme hakkında bilgi veren restoran aşçısı Mahmut Nergiz de, “Donmuş Kaz etini pişirmek için yaklaşık bir kazın kurutulması 3 gün sürer. Eksi 4 derecede 8 saat tuzda bırakıyoruz. Daha sonra kurutulmuş kazı öncelikle iyice temizliyoruz ve doğramasını yapıyoruz. Kazanlarda yaklaşık 3 saat süre ile pişiriliyor. Kazı, tuz ve karabiber serperek derin bir kap içinde önceden odunla ısıtmış olduğumuz fırına koyuyoruz. 2 saat pişirdikten sonra yeterince kızarıp, yumuşadığını düşündüğümüz an fırından çıkarıp servis ediyoruz.” diye konuştu.

İlk kez kaz yemeği yediğini belirten müşteri Gökhan Parıldar ise, “Normalde kaz üretimi ve satışı Kars ve Ardahan’da yaygın olduğunu biliyorduk. Ancak Gerede’de yaygın bir şekilde üretilen ve pişirilerek, halka sunulan kaz yemeğini ilk kez yiyorum. Gerçekten çok lezzetli olmuş bunun sürekli olarak devam etmesini bekliyoruz. Bu kültürün Kars’ta ve Ardahan’da olduğu gibi Gerede de yerleşmesini istiyoruz. Çünkü imkan var, olanak var. Kaz ve buna göre kapasite de var” şeklinde konuştu.