Gerede’de kaza: 1 yaralı

Haber: N. Halid Altundal

Kaza, geçtiğimiz günlerde Gerede ilçesinde meydana geldi. Gerede’den İstanbul’a doğru seyir halinde olan 34 VJC 50 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazayı gören sürücüler, durumu hemen 112’ye haber verdi. Kaza yerine sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevkedildi. Sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavisine devam edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.