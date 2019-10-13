Gerede’de kaza 3 ölü 2 yaralı

Haber: Aysun Beykoz

Edinilen bilgiye göre kaza, TEM Otoyolu üzerinde sabah saatlerinde ilimiz Gerede ilçesi Samat mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine doğru seyreden 41 AGD 040 plakalı araç, sürücü Abdulkadir Özer’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören yol üzerindeki diğer araç sürücüleri hemen 112 ekiplerine haber verdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi. Kaza sonucunda araç sürücüsü Abdulkadir Özer ile eşi Naime ve oğlu Rafet Özer hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer yolculardan Abdulkadir Özer’in kızı Betül Özer ve ablası Fehime Karakoç ise yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Abdülkadir Özer, eşi Naime Özer ve oğlu Rafet Özer'in cansız bedenleri ise Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemeler sonrası hastane morguna götürüldü. Öte yandan kaza yapan araçta emniyet kemerlerinin koltuğun arkasından bağlı olduğu görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.